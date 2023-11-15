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الأربعاء، 15-11-2023 02:45 م

بايرن ميونخ يضم المراهق الأسترالي إيرانكوندا

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الوكيل الإخباري - تعاقد بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مع المراهق الأسترالي نيستوري إيرانكوندا الذي يعد بمستقبل زاهر، وذلك وفق ما أعلن النادي البافاري الثلاثاء.

وسيلتحق المهاجم الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثامن عشر في التاسع من فبراير المقبل، بالعملاق البافاري في الأول من يوليو 2024 بعقد طويل الأمد قادما من أديلايد.

ونقل موقع بايرن عن مدير قسم تطوير الشباب في النادي البافاري، يوخن زاور قوله "نيستوري جناح سريع جدا، قوي في المراوغة وإنهاء الهجمات مع الكثير من الاندفاع نحو المرمى".

وتابع "نحن مقتنعون بإمكانياته وأنه سيتخذ الخطوات التالية (في مسيرته الكروية) معنا".

ومثّل إيرانكوندا الذي ولد في مخيم للاجئين في تنزانيا بعد هروب والديه من القتال في وطنهم بوروندي، أستراليا مع منتخب دون 17 عاما وقد تدرب مع المنتخب الأول في مارس الماضي واستدعي إلى تشكيلة الفريق لخوض مباراتين ضد كولومبيا والإكوادور، لكنه لم يشارك في أي منهما.

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