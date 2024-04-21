بايرن ميونخ يكتسح أونيون برلين وينفرد بمركز الوصافة

الوكيل الإخباري - انفرد بايرن ميونخ بالمركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفوزه الساحق على مضيفه أونيون برلين 5-1 يوم السبت في المرحلة الـ30.

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وسجل ليون غوريتسكا في الدقيقة 29، والإنجليزي هاري كين (45+1)، وتوماس مولر (53 و68)، والفرنسي ماتيَس تيل (62)، أهداف النادي البافاري، والبلجيكي يوربي فيرتسن (90+1) هدفا شرفيا لفريق العاصمة.



وبات كين مساهما بتسجيل 50 هدفا هذا الموسم ضمن جميع المسابقات، معادلا أفضل سجل في مسيرته حققه مع توتنهام في موسم 2020-2021، كما بات اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مشاركة مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان، وفقا لـ"أوبتا" للإحصاءات.



واقترب كين من معادلة رقم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (35 هدفا) مهاجم بايرن السابق كثاني أفضل هداف للفريق البافاري ضمن الدوري في موسم واحد، بوصوله إلى الهدف رقم 33، خلف غيرد مولر (38 هدفا في موسم 1969-1970 و40 في موسم 1971-1972 و36 في 1972-1973).



ورفع بايرن ميونخ المنتشي ببلوغه نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزي، رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بالدوري، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن شتوتغارت الذي يلعب مع فيردر بريمن غدا الأحد، فيما تجمد رصيد برلين عند 29 نقطة في المركز الـ14.



يذكر أن باير ليفركوزن المتصدر بـ79 نقطة، ضمن في الجولة الماضية تتويجه بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم.

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