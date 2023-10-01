بايرن ميونخ ينجو من الهزيمة أمام لايبزيغ

الوكيل الإخباري - نجا فريق بايرن ميونخ من الهزيمة أمام مضيفه لايبزيغ (2-2) في المباراة التي جمعتهما السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وتقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين سجلهما كل من المهاجم البلجيكي لويس أوبيندا، والمدافع كاستيلو لوكيبا في الدقيقتين (20، و26) على الترتيب.



ولكن العملاق البافاري تمكن من إدراك التعادل في الشوط الثاني تسجيله هدفين متتاليين، عبر كل النجم الإنجليزي هاري كين والمهاجم الألماني ليروي ساني عند الدقيقتين (57 من ركلة جزاء، و70) على الترتيب.



واكتفى نادي بايرن ميونخ بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 14 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري "البوندسليغا".



في المقابل، رفع فريق لايبزيغ رصيده إلى 13 نقطة، وتراجع بدوره إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

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