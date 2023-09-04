باير ليفركوزن يمدد عقد مدافعه

الوكيل الإخباري - أعلن باير ليفركوزن الألماني، اليوم الإثنين، أنه مدد تعاقده مع المدافع إدموند تابسوبا، ليظل اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى حزيران/يونيو 2028.



وكان تابسوبا صاحب ال24 عاما، قد انضم إلى باير ليفركوزن في عام 2020 قادما من فيتوريا جيمارايش البرتغالي.



وقال سيمون رولفز مدير الكرة بليفركوزن: "إدموند واحد من أفضل المدافعين في البوندسليجا، هو لديه بالتأكيد الإمكانيات التي يمكنه من خلالها الوصول إلى القمة على المستوى الدولي".

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وأضاف: "تمديد العقد يمثل مؤشرا بالنسبة لنا. نحن لدينا أهداف طموحة في ليفركوزن ونرغب في تحقيقها بوجود لاعبين رائعين أمثال إدموند تابسوبا".



ومن جانبه، قال تابسوبا: "تمديد التعاقد هو التزام إزاء ناد ارتبطت معه بعلاقة قوية للغاية منذ انضمامي إليه في 2020، الأجواء في ليفركوزن مميزة بالنسبة لي".



ويتصدر باير ليفركوزن حاليا ترتيب الدوري الألماني بفارق الأهداف فقط أمام حامل اللقب بايرن ميونخ، وذلك بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته ال3 الأولى بالموسم.

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