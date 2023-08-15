الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 15-08-2023 01:04 م

بداية المشوار.. بنزيما يفشل في هز شباك الرائد (فيديو)

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الوكيل الإخباري -  استهل نادي اتحاد جدة مشوار الدفاع عن لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بالفوز على مضيفه الرائد (3-0) في المباراة التي جمعتهما الاثنين.

وافتتح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله التسجيل للاتحاد بحلول الدقيقة 59، ومن ثم أضاف زميله لاعب خط الوسط البرازيلي إيغور كورونادو الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين (73 و80) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في البريدة.

وأخفق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد في افتتاح السجل التهديفي في أول مباراة له في الدوري السعودي.

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