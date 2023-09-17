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الأحد، 17-09-2023 03:49 م

برايتون يصعق مانشستر يونايتد في مسرح الأحلام

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الوكيل الإخباري -  سقط مانشستر يونايتد في معقله "أولد ترافورد" على يد برايتون (3-1)، السبت، ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف برايتون جاءت بأقدام داني ويلبيك، باسكال جروس وجواو بيدرو في الدقائق 20، 53 و71، فيما سجل حنبعل المجبري هدف يونايتد الوحيد (ق 73).

الانتصار منح برايتون فرصة القفز للمركز الثالث بوصوله للنقطة 12، فيما تراجع مان يونايتد للمركز 12 بتوقفه عند 6 نقاط.  

الخطورة ظهرت بعد 5 دقائق على بداية اللقاء عندما توغل راشفورد داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى قبل أن يراوغ ويسدد أرضية زاحفة، تصدى لها الحارس جاسون ستيل ببراعة.

ونجح برايتون بعد ذلك في امتصاص حماس لاعبي يونايتد بخفض إيقاع اللاعب لعدة دقائق، فضلا عن تناقل الكرة في المناطق الخلفية بكل هدوء.  

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