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الخميس، 04-02-2021 02:24 م

برشلونة مهدد بفقدان 3 من نجومه

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الوكيل الإخباري _ كشفت وسائل إعلام، امس الأربعاء، أن ملف الثلاثي “عثمان ديمبلي، سيرجي روبرتو وكارليس ألينيا”. من أهم الملفات في أروقة نادي “برشلونة” حالياً.

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وأشارت إلى أن عقودهم تنتهي صيف 2022، ويجب حسم موقفهم سريعاً، إما بالتجديد، أو بيعهم الصيف المقبل لتجنب خروجهم بالمجان.


وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن “استمرار الثلاثي لا يعتمد فقط على الإدارة الجديدة، وإنما على المدير الفني أيضاً”.

وأشارت إلى أن “ديمبلي يملك العديد من العروض، أبرزها من البريميرليج وتحديداً مانشستر يونايتد. إلا أن المدير الفني رونالد كومان، لديه ثقة في قدراته ويؤيد استمراره”.

وأضافت الصحيفة أن “سيرجي روبرتو، يلقى ترحيباً هو الآخر من كومان باستمراره. حيث يرى فيه المدرب الهولندي لاعباً متعدد الاستخدمات، ويمكن توظيفه كظهير أو لاعب وسط”.

واختتمت بالقول أن “موقف كارليس ألينيا، المعار حالياً إلى خيتافي، لا يزال معلقاً. لكن النادي سيميل لتمديد عقده، وسيختار اللاعب أيضاً البقاء، على الرغم من صعوبة حصوله على دقائق مع كومان”.

 

المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

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