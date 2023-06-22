برشلونة يتلقى عرضا للمنافسة في الدوري القطري

الوكيل الإخباري - قال تقرير صحفي اليوم الخميس، إن برشلونة قد يجد حلا لأزمته المالية في الوطن العربي، وتحديدا في قطر.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة تلقى عرضا قطريا، من أجل إنشاء فريق تابع له يشارك في الدوري القطري، على أن يحصل البارسا على أرباح من تلك الصفقة.



وأضافت الصحيفة: "الأمر مشابه لما يفعله مانشستر سيتي، حيث يستحوذ ملاكه على نادي نيويورك سيتي الأمريكي أيضا".



ويريد برشلونة تحقيق أرباح كبيرة في السنوات المقبلة، في ظل الاحتياج المادي لتجديد ملعب "كامب نو"، ومشروع "Espai Barca" بجانب مواصلة تدعيم الفريق الأول بالصفقات المميزة للقتال على الألقاب.



وتواجد خوان لابورتا رئيس برشلونة مؤخرا في قطر، لتوقيع اتفاقية رعاية مع مؤسسة "بلدي إكسبريس" القطرية، والتقى مع رئيس المجلس الاستشاري محمد بن عبد الله العطية.

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