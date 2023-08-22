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الثلاثاء، 22-08-2023 01:59 م

برشلونة يزف بشرى لتشافي

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الوكيل الإخباري - تلقى نادي برشلونة دفعة مالية جديدة تساعده على تخطي الأزمة المالية التي يعيشها في الموسم الحالي.

وأعلن برشلونة أمس الإثنين، انتقال لاعبه الأمريكي سيرجينو دست إلى آيندهوفن، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد لجأ برشلونة لتسجيل دست كلاعب في الفريق الأول، أمس الإثنين، لينضم إلى 22 لاعبًا آخرين سجلهم البارسا هذا الموسم، من بينهم 16 من الفريق الأول.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن التسجيل كان خطوة مهمة للغاية قبل الإعارة، لتحسين موقف برشلونة أمام قانون اللعب المالي النظيف.


 
وأوضحت أن القانون سيسمح لبرشلونة باستخدام نصف الراتب الذي توقف عن دفعه لدست كأرباح هذا الموسم.

وكان يبلغ راتب دست 10.7 مليون يورو، لكن برشلونة توقف عن سداد نصفه فقط، بينما سيتحمل آيندهوفن النصف الآخر.

وبناء على ذلك توقف برشلونة عن سداد 5.35 مليون يورو، ما يعني أنه سيربح نصف هذا المبلغ أمام قانون اللعب المالي النظيف، حيث يستطيع استخدام هذه الأموال لقيد اللاعبين غير المسجلين في رابطة الليجا.

ويعد هذا النبأ بمثابة بشرى لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوجرانا، الذي يرغب في تسجيل اللاعبين غير المقيدين، للاستفادة منهم في المباريات المقبلة بالليجا، على غرار ماركوس ألونسو.

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