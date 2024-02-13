برشلونة يستهدف صفقة مدوية من ميلان

الوكيل الإخباري - رغم الأزمات المالية التي يعيشها برشلونة، تدرس إدارة النادي الكتالوني، إبرام صفقة كبرى لتدعيم الخط الهجومي.



وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إدارة البارسا مهتمة بالتعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان، ويرونه لاعبا مميزا، وسيضيف الكثير لخط هجوم البلوجرانا".



وكان لياو قد ألمح إلى أن وقته في الدوري الإيطالي ربما ينتهي في الصيف، ولا يريد العودة للدوري الفرنسي، رغم شائعات اقترابه من الانتقال لباريس سان جيرمان.



ويرغب البرتغالي في خوض تجربة جديدة في إسبانيا أو إنجلترا، وبرشلونة على علم تام بذلك.



ويرتبط لياو بعقد مع ميلان حتى صيف 2028، وبشرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو، لكنها قابلة للتفاوض.



وأشار التقرير، إلى أن برشلونة بلا شك لن يكون قادرا على دفع هذا المبلغ، لكنه سيسعى لتقديم عرض مناسب، حيث يريد الرئيس خوان لابورتا ضم نجما للفريق.

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