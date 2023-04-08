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السبت، 08-04-2023 11:54 ص

برشلونة يضم ألكانتارا إلى القائمة المختصرة

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الوكيل الإخباري -  كشفت صحيفة ديلي ميل أن الإسباني تياغو ألكانتارا انضم إلى القائمة المختصرة التي حددها برشلونة لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

ذكرت الصحيفة أن لاعب ليفربول مرشح بقوة للعودة إلى فريقه السابق في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت أن النادي الكاتالوني يراقب داني أولمو وتشافي سيمونز وأرناو مارتينيز وسيرجيو غوميز إلى جانب ألكانتارا لاختيار الصفقات الأنسب في الموسم الجديد.
وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً سبق له اللعب مع مدرب البرسا الحالي تشافي هرنانديز قبل أن ينتقل ألكانتارا إلى بايرن ميونخ في 2013.

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وختمت بأن لاعب الوسط الإسباني أمضى 7 سنوات مع "البافاري" حقق خلال لقب "البوندسليغا" 7 مرات إلى جانب دوري أبطال أوروبا قبل أن ينضم إلى ليفربول في 2020، ولكنه غاب شهرين خلال الموسم الحالي عن "الريدز" بداعي الإصابة، وآخر مشاركة له مع الفريق كانت في فبراير (شباط) الماضي.

 


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