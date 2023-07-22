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السبت، 22-07-2023 01:56 م

برشلونة يظهر لأول مرة بعد اختيار مجموعة القادة

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الوكيل الإخباري - خاص برشلونة الإسباني تدريبه الأخيرة، استعدادًا لمواجهة يوفنتوس الإيطالي وديًا في مدينة سانتا كلارا التابعة لولاية كاليفورينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد هذه المباراة الأولى التي يخوضها النادي الكتالوني في جولته في الولايات المتحدة، حيث تقام في الساعة 2.30، بحسب توقيت جرينتش.

وتأتي المواجهة بعد أن انتخب لاعبو الفريق الأوروجوائي رونالد أراوخو والهولندي فرينكي دي يونج ضمن مجموعة القادة، إلى جوار سيرجي روبرتو وتير شتيجن.

ومن المقرر أن تلعب مباراة يوفنتوس على ملعب ليفيز، لتكون الأولى ضمن 4 مباريات يخوضها النادي الكتالوني في جولته الأمريكية.

ويستأنف برشلونة تدريباته، غدًا الأحد، في لوس أنجلوس ميموريال كوليسيام، على أن يخوض هناك مباراته الثانية التحضيرية أمام آرسنال يوم 26 يوليو/تموز الجاري على ملعب صوفي.

وبعد تلك المبراة، يسافر البارسا إلى دالاس لمواجهة ريال مدريد يوم 29 الجاري على ملعب "إيه تي أند تي"، على أن يختتم جولته بودية أخيرة في لاس فيجاس أمام إيه سي ميلان مطلع أغسطس/آب. 

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