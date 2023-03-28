برشلونة يفكر في الاستغناء عن ليفاندوفسكي !

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في الاستغناء عن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت شبكة " tz" الألمانية، أن الفريق الكاتالوني يفكر في بيع روبرت ليفاندوفسكي الصيف المقبل وتم تحديد أسماء بديلة عنه، مضيفة أن أداء البولندي لم يُقنع حتى الآن.



أضافت الشبكة أن مسؤولي برشلونة غير متحمسين لأداء المهاجم البولندي وبالتالي وهذا سبب البيع، موضحة أنه منذ العطلة الشتوية الطويلة بسبب كأس العالم 2022 في قطر، سجل ليفاندوفسكي هدفين فقط، وهذا لا يكفي لمطالب قادة النادي الاسباني.



وأشارت الشبكة إلى أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة والمدرب تشافي هيرنانديز يأملان أن يتحسن ليفاندوفسكي بشكل ملحوظ في المرحلة الأخيرة من الموسم، إذا لم يحدث هذا فإن العلامات تشير إلى الوداع.

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