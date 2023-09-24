برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيغو ويحصد ثلاث نقاط ثمينة

الوكيل الإخباري - حول نادي برشلونة تأخره أمام ضيفه سيلتا فيغو بهدفين دون رد إلى فوز بنتيجة 3-2 في مباراة جمعتهما السبت لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبادر سيلتا بالتسجيل في الدقيقة 19 بهدف من توقيع يورغن لارسن، وضاعف أناستاسيوس دوفيكاس النتيجة بحلول الدقيقة 76.



وانتفض برشلونة في الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، والبرتغالي جواو كانسيلو في الدقائق 81، 85، و89.



وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف عن جيرونا، في انتظار نتيجة مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد المقررة غدا الأحد، بينما توقف رصيد سيلتا عند أربع نقاط في المرتبة الـ17.

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