بسبب مباراة الأردن وإسبانيا ،، توجه لإغلاق ستاد عمان

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأكد مصدر خاص لموقع ملاعب من داخل الاتحاد الأردني لكرة القدم أن قرارا مرتقبا بإغلاق ستاد عمان الدولي سيصدر في الأيام المقبلة وذلك لتجهيزه بصورة مثالية لمواجهة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع إسبانيا.وأكد المصدر أنه من المنتظر الإعلان رسميا عن تحديد يوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، لإقامة مواجهة إسبانيا الودية والتي ستكون بمثابة الإختبار الأخير لمنتخب " لاروخا " قبل التوجه للمشاركة بكأس العالم "قطر 2022 " .وبشأن المباريات التي تم برمجتها على ستاد عمان الدولي من منافسات دوري المحترفين وكأس الأردن، سيتم نقل المواجهات الجماهيرية لستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة على الأغلب، بينما ستلعب المباريات غير الجماهيرية على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب .