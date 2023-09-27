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الأربعاء، 27-09-2023 04:43 م

بسبب مقطع تيك توك.. وكيل أوسيمين يهاجم نابولي ويهدد بمقاضاة النادي!

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الوكيل الإخباري -  أثار نادي نابولي الإيطالي حالة من الجدل بعدما نشر مقطع فيديو ساخرا على تيك توك لمهاجم الفريق فيكتور أوسيمين الذي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ناديه.

ونشر الحساب الرسمي لنابولي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" مقطع فيديو يسخر من أوسيمين خلال مباراة الفريق أمام بولونيا.

إذ أهدر المهاجم النيجيري ضربة جزاء أمام بولونيا في الدقيقة 72 وتسبب في تعادل الفريق في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وظهر حساب نابولي ساخرا من أوسيمين في مقطع فيديو إذ يطلب هداف الفريق من الحكم احتساب ضربة جزاء، وعندما تم احتسابها، أهدرها أوسيمين مع ظهور صوت ساخر أثناء مقطع الفيديو.

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