بشرى سارة لكافة مشجعي المنتخب المغربي قبل انطلاق المباراة

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السبت، 10-12-2022 01:30 م

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الوكيل الإخباري - سيوزع الاتحاد المغربي لكرة القدم، عددا محدودا من التذاكر المجانية على الجماهير المغربية، لحضور مباراة "أسود الأطلس" والبرتغال، المقررة مساء اليوم السبت، في ربع نهائي مونديال قطر.

ونشر العضو في الاتحاد المغربي لكرة القدم، محمد بودريقة، تدوينة على حسابه في موقع "فيسبوك"، جاء فيها: "هام للجماهير: بعد الحصول على الموافقة الأمنية الآن، سيتم (اليوم السبت) توزيع 4000 تذكرة مجانا على الجماهير المغربية بالملعب الجنوبي الوكرة".

وأشار بودريقة إلى أن التذاكر سلمت للمنظمين للتوزيع، وأن شروط الحصول عليها هي التوفر على جواز السفر المغربي وبطاقة "هيا" الإلزامية لدخول قطر وحضور مباريات كأس العالم.

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