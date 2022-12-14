بطائرة الهليكوبتر .. ميسي يحلق في السماء (فيديو)

الوكيل الإخباري - حلق قائد منتخب الأرجنتين، النجم ليونيل ميسي، في سماء بلاده قبل أن يقود "التانغو" إلى نهائي كأس العالم 2022، على حساب كرواتيا (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، في قطر.



وانتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لطائرة مروحية "هليكوبتر" تحلق في سماء مدينة "روساريو" الأرجنتينية، مسقط رأس ميسي، وهي تحمل قميص "البرغوث" رقم 10.

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🎥 @ConclusionRos pic.twitter.com/spYmSvlFPe Meanwhile, a helicopter with a giant Messi shirt was seen flying over Rosario, Argentina. 🇦🇷🐐🚁 December 13, 2022

ولم يخيب ميسي آمال مواطنيه في مسقط رأسه "روساريو" وبلاده الأرجنتين، ومشجعيه حول العالم، فقد تألق بشكل لافت خلال المباراة ضد كرواتيا، إذ سجل الهدف الأول من ركلة جزاء، وصنع الثالث بعد اختراقه بمهارة عالية الدفاع الكرواتي ومرر كرة على طبق من ذهب لزميله المهاجم جوليانو ألفاريز صاحب الهدفين الثاني والثالث.



وحقق ميسي عدة أرقام قياسية خلال النسخة الحالية لبطولة كأس العالم، فقد بات الأكثر خوضا للمباريات في المونديال بواقع 25 مباراة، بالتساوي مع أسطورة ألمانيا لوثار ماتيوس، وأصبح الهداف التاريخي لبلاده في بطولات كاس العالم برصيد 11 هدفا، وبات ثالث لاعب من أمريكا الجنوبية ينجح في تسجيل 11 هدفا أو أكثر في بطولات العالم، بعد كل من الأسطورة البرازيلي بيليه برصيد 12 هدفا، والظاهرة رونالدو برصيد 15 هدفا.



ولكن لا يزال يحلم ميسي برفع كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فشل في حصده خلال الـ4 نسخ الأخيرة 2006 و2010 و2014 و2018.



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