بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عام تنطلق في عمان غداً الاثنين

الوكيل الإخباري - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، تفتتح مساء غد الاثنين منافسات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما التي ينظمها الإتحاد الأردني للمصارعة بالتعاون مع الإتحاد الدولي للعبة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.



وكشف نائب رئيس الاتحاد الاردني للمصارعة والناطق الاعلامي، م.عبدالله قطيشات خلال حديثه مع اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي عن تفاصيل حفل الافتتاح الذي يبدأ بالسلام الملكي، ويليه استعراض لموسيقات القوات المسلحة، ثم وصلة فنية لفرقة الجيل للرقص الشركسي.



ويضيف أن الحفل يتخلله كلمتان لرئيس الاتحاد الأردني للمصارعة م. محمد العواملة ورئيس الإتحاد الدولي للعبة الصربي نيناد لالوفيتش، وفيديو قصير عن الأردن أعدته وزارة السياحة.



وأتم قطيشات حديثه عن حفل الافتتاح بأن راعي البطولة سمو الأمير فيصل بن الحسين أو مندوما عنه سيعلن رسميا انطلاق المنافسات في ختام الحفل.



وأكد قطيشات أن جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية للبطولة جاهزة بفضل التعاون المثمر مع المؤسسات الحكومية واللجنة الأولمبية مبينا أن وفد الاتحاد الدولي أبدى اندهاشه من سرعة انجاز المتطلبات المطلوبة.



وختم حديثه للجنة الإعلامية بالإشارة إلى أن التلفزيون الأردني تكفل ببث البطولة مباشرة عبر قناته الرياضية.

وتنطلق منافسات بطولة العالم للمصارعة اعتبارا من الساعة السابعة صباح الإثنين من خلال توزين اللاعبين الذي يسبق النزالات حيث تستمر المنافسات حتى 20 من الشهر الجاري.



ويشارك المنتخب الوطني للشباب بمنافسات المصارعة (الحرة والرومانية) وزن (62 كغم): صهيب المرافي، (65 كغم): زيد اسحاق، (70 كغم): عبد الله نكور (70 كغم)، اورد شامل (74 كغم)، بالإضافة إلى (فريق الرومانية) الذي يضم كل من اللاعبين: (وزن 55 كغم): احمد ابو العدس، (63 كغم): صهيب الحسنات، (67 كغم): غيث عودة الله، (72): عمر دراغمة، ويشرف على المنتخبين المدربان الوطنيان يحيى ابو طبيخ وابراهيم عرعر.



ويشارك أيضا في منافسات السيدات باللاعبة نورا مسلم الطيبين بوزن (53 كغم) والتي يتولى تدريبها المدرب الوطني رائد القيسي.



ويبدأ اللاعبون الأردنيون مشاركاتهم أعتبارا من منافسات غد الإثنين بمنافسات (الحرة) وسيتم الكشف عن المواعيد النهائية للنزالات بعد الاجتماع الفني الذي يعقد في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد.



(المؤتمر الصحفي)



لا لوفيتش : نثق بقدرة الأردن بتقديم نسخة استثنائية من بطولة العالم للمصارعة



ومع بدء العد التنازلي على استضافة الأردن لبطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 عقد الاتحاد الأردني للمصارعة مؤتمرا صحفيا في صالة الاميرة سمية بمدينة الحسين للشباب مقر اقامة البطولة .



و تحدث خلال المؤتمر رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة الصربي نيناد لا لوفيتش ورئيس الاتحاد الاردني المهندس محمد العوامله ونائب رئيس الاتحاد الاردني والناطق الاعلامي المهندس عبدالله قطيشات حول اخر المستجدات المتعلقة بالبطولة .



ورحب رئيس الاتحاد الاردني م. محمد العوامله بالصربي لا لوفيتش مؤكدا ان الاردن سيضع كل امكانياته لانجاح البطولة .



وبدوره قال رئيس الاتحاد الدولي للعبة:"نثق بقدرة الاردن على تقديم نسخة استثنائية من البطولة وأضاف:"ندرك جيدا مدى اهتمام الاردن برياضة المصارعة والرغبة الحقيقية في تطوير هذه اللعبة على المستوى المحلي وعلى مستوى المنطقة وكانت الجهود واضحه عندما نجح الاردن في تنظيم البطولة الاسيوية للشباب والناشئين مما يؤكد ان الاردن يسير بجدية نحو مستقبل زاهر لرياضة المصارعة ونحن في اسرة الاتحاد الدولي للعبة كلنا ثقة ان بطولة العالم ستكون من اجمل البطولات التي تقام للمرة الاولى في الاردن.

واشاد لالوفيتش باهتمام الاردن ممثل باهتمام مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني مقدما الشكر لكل المؤسسات الاردنية بالتعامل مع هذا الملف بعد ان تم نقله خلال فترة قصيرة الى الاردن .



وقال العوامله :" نتطلع لاستضافة تاريخية للحدث الاهم في تاريخ المصارعة الاردنية حيث نعول ان يسهم هذا الحدث في انطلاقة جديدة لمسيرة اللعبة في الاردن وأضاف: استضافة حدث بهذا الحجم ليس بالامر السهل الا ان ثقة الاتحاد الدولي للعبة خاصة بعد ان نظم الاردن بطولة اسيا للشباب والناشئين ساهمت بشكل كبير في ان ينظم الاردن هذه البطولة والتي كانت من المقرر ان تقام في بولندا الا ان عدم جاهزية الامور التنظيمية واللوجستية خاصة فيما يتعلق بموضوع اصدار التأشيرات استدعى نقل البطولة الى الاردن بعد ان وافق المكتب التنفيذي في اجتماعه الاخير على اسناد مهمة تنظيم البطولة للاردن.

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وتحدث رئيس الاتحاد الاردني على الية العمل التي يعمل فيها الاتحاد خلال هذه الفترة واصفا العمل بخلية النحل ليلا نهارا من اجل انجاز المهمة مشيرا الى ان مساندة اللجنة الاولمبية برئاسة سمو الامير فيصل بن الحسين ساهمت بشكل كبير في دعم البطولة الى جانب فريق العمل من وزارة الشباب والجهات الامنية ومؤسسات المجتمع المدني في القطاعين العام والخاص من اجل مواجهة كل التحديات التي قد تواجه البطولة.



وبين نائب الرئيس والناطق الاعلامي للاتحاد المهندس عبدالله قطيشات خلال المؤتمر ان الايام القليلة التي تفصلنا عن اضخم حدث رياضي في الاردن نضع خلالها اللمسات الاخيرة على كل التحضيرات وتحدث قائلا " نعمل كي نضمن بأننا سنكون جاهزون في الموعد المقرر، يجب أن يدرك المجتمع الأردني بأن الأردن مقبل على استضافة بطولة عالمية من العيار الثقيل وأن العالم كله سيتابع ما يحدث فيها."



وأكمل حديثه " ليس فقط المرافق والملاعب من ستترك هذا الإرث للأردن ، بل ستترك البطولة انطباعا آخر عن المصارعة الاردنية على المستوى المحلي ، نريد بأن نروج لهذه الرياضة في الأردن وأن اللعبة متاحة للكل على حد سواء."











