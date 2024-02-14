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الأربعاء، 14-02-2024 03:13 م

بعد أزمة ميسي.. مفاضلة بين السعودية وقطر لاستضافة مباريات الأرجنتين

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الوكيل الإخباري - يدرس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، العديد من الخيارات لخوض مباريات الأجندة الدولية الخاصة بشهر مارس المقبل، بعد أزمة ليونيل ميسي قائد التانغو الأخيرة.

واعتذر ميسي عن الظهور في مباراة استعرضية أقيمت مؤخرا في هونغ كونغ رفقة فريقه إنتر ميامي بداعي الإصابة، مما تسبب في حالة غضب كبيرة ضد النجم الأرجنتيني.

بناء على ذلك، أصدر الاتحاد الصيني لكرة القدم، بيانا رسميا قبل أيام قليلة، أكد خلاله التراجع عن تنظيم أي مبارة يشارك فيها ميسي.

وبالتالي، تم إلغاء المباراتين الوديتين للمنتخب الأرجنتيني في الصين أمام نيجيريا وكوت ديفوار خلال الشهر المقبل.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الأرجنتيني جاستون إيدول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" فإن "اتحاد كرة القدم الأرجنتيني سيحدد كل ما يتعلق بالأجندة الدولية خلال مارس المقبل، في غضون ساعات قليلة".

وأوضح: "الفكرة حتى الآن هي الإبقاء على مواجهتي نيجيريا وكوت ديفوار ولكن في مكان آخر".

وأكد: "يتم حاليا بحث العديد من الخيارات في الشرق الأوسط مثل السعودية وقطر، أو خوض المواجهات بالولايات المتحدة الأمريكية".

لكن رغم ذلك، أشار الإعلامي الأرجنتيني إلى أنه "لم يتم التأكد من الحفاظ على مواجهتي كوت ديفوار ونيجيريا بالوقت ذاته، لذا فإن القرار سيتم اتخاذه خلال ساعات قليلة".

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