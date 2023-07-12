الأربعاء 12-07-2023
الوكيل الاخباري

التربية توضح حول امتحانات طلبة التوجيهي غدا الخميس

الضمان: 9200 راتبا تقاعديا خصصت لغير الأردنيين

طلبة كلية الفنون والتصميم في "الأردنية" يقيمون حفلا موسيقيا ومعرضا فنيا

استمرار تصدير الأغنام للأسواق السعودية

فرصة استثمارية في التكنولوجيا والبرمجيات ذات الكفاءة باستخدام المواد

تحذير فلسطيني من محاولات فرض عقوبات جديدة تستهدف الأسرى

تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ376 شركةً ومكلَّف

تعيين زاهرة عبدالرزاق طبيشات مفوضة طاقة ومعادن

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الحر في الأردن

الأربعاء، 12-07-2023 01:26 م

بعد إخفاء هويتها لـ13 عاما.. الصورة الأولى لوالدة ابن رونالدو

720231212931326237567


الوكيل الإخباري -  فجرت صحيفة "موندوديبورتيفو" الإسبانية قنبلة مدوية حول بهوية المرأة التي أنجبت للبرتغالي كريستيانو رونالدو ابنه الأول كريستيانو جونيور.

وولد كريستيانو جونيور الابن البكر للنجم البرتغالي يوم 17 يونيو 2010 في مدينة سان دييغو الأمريكية بولاية كاليفورنيا، ومنذ ذلك الوقت تعد معرفة هوية والدته السر الأكبر في حياة رونالدو الأب رغم مساعي وسائل الإعلام الحثيثة للكشف عنها.
وبعد 13 عاما من ولادته، نشرت الصحيفة صورة قالت إنها يمكن أن تكون لأم كريستيانو جونيور الحقيقية.

وعلقت الصحيفة على الصورة بالقول: "السيدة في الحقيقة تشبه كريستيانو جونيور كثيرا".

اضافة اعلان

 


 

وعلى ما يبدو أن كريستيانو رونالدو تواجد مع هذه السيدة على أحد الشواطئ خلال إحدى عطلاتها الصيفية.

واستدركت الصحيفة فكتبت: "لا تزال هذه مجرد تكهنات منتشرة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت يحرص فيه الجميع على معرفة هوية هذه المرأة".


وكانت صحيفة mirror البريطانية نشرت بعض التفاصيل المتعلقة بوالدة كريستيانو جونيور والاتفاق الذي توصلت إليه مع رونالدو.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن والدة كريستيانو جونيور "المجهولة الهوية" هي طالبة، كانت تبلغ من العمر حينها 20 عاما، وتعرف عليها النجم البرتغالي أثناء فترته الأولى مع مانشستر يونايتد.

وحسب ما يشاع، فإن تلك المرأة كانت تعمل نادلة، وهي فتاة إنجليزية من أصول أمريكية، قابلها الدون ليلة واحدة فقط.

وحين علم رونالدو بحمل الفتاة، طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز إجراء فحص إثبات النسب (DNA)، للتأكد من نسب الجنين، وهو ما تم بالفعل.

عند ولادة كريستيانو جونيور، اشترى كريستيانو الأب صمت الفتاة، ودفع لها مبلغ 10 ملايين يورو، شريطة إخفاء هويتها بشكل كامل، وعدم التواصل أبدا مع ابنها، أو الحديث معه ولو على سبيل المصادفة.

وتؤكد الصحيفة وجود بند في العقد الموقع بين محامي رونالدو وهذه المرأة لا يسمح لها بإخبار أي شخص بأنها الأم حتى عائلتها.

وحتى هذه اللحظة فإن كريستيانو جونيور لا يعرف من هي والدته، وعن ذلك قال رونالدو في فيلم وثائقي تم عرضه عام 2015: "سأخبره بالأمر عندما أشعر أن الوقت مناسب، عندما يكون في العاشرة أو 11 أو 18، لا أعرف، يتكهن الناس أنني كنت مع هذه الفتاة أو تلك أو أن هناك أما بديلة، لم أخبر أحدا ولن أفعل ذلك".

وأضاف: "عندما يكبر كريستيانو جونيور، سأخبره دائما بالحقيقة، لأنه يستحق ذلك، لأنه ابني، لكنني لن أقول ذلك لأن الناس يريدون مني أن أقول ذلك".

ولدى رونالدو خمسة أبناء أكبرهم كريستيانو جونيور وتوأمان آخران هما إيفا وماتيو، وثلاثتهم من أمين مجهولتين.

بينما أنجب من صديقته عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز ابنتيه مارتينا وبيلا إزميرالدا.

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202312113454400586374

متهم أمام القضاء الإسباني.. ماذا فعل مدرب ريال مدريد؟

7202312111514215661661

برشلونة يتفق مع بديل بوسكيتس

720231210571942549069

تحركات جديدة من بايرن ميونخ نحو حارس المنتخب المغربي

720231210471101601658 (1)

فيفا يهدد ميركاتو النصر السعودي

7202312102658605320468

رئيس برشلونة يكذّب ميسي

72023121077638039934

ميسي: سأعتزل دوليا قريبا

أخبار متعلقة
7202310163234896068136

كريستيانو يساعد النصر لحسم صفقة برتغالية

620231814457295736994 (1)

رونالدو يعزز رقمه القياسي في المباريات الدولية

620231592127410812007

رسميا.. نانت يفعّل بند شراء المصري مصطفى محمد

6202314141158784476269 (1)

بعد 7 أيام.. ريال مدريد يعلن ضم بيلينجهام

6202314141823188785153

الوحدات يكشف موقفه من إعلان الصفقات الجديدة

620231413337756418075 (1)

ليفربول يطلب نجم الريال.. وبيريز يوافق بشرط