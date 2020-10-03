بعد إصابة ماني بكورونا .. تفاصيل الحالة الصحية لمحمد صلاح

الوكيل الإخباري _ وجه مات إديسون الصحفي بموقع ليفربول إيكو، رسالة لجماهير المصرية بشأن حالة النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز.





وقد أعلن نادي ليفربول، أمس، الجمعة، إصابة ساديو ماني ” أحد أصدقاء صلاح المقربين داخل الريدز” بفيروس”كوفيد 19″ المعروف باسم كورونا المستجد.



وأكد مات إديسون في تصريحات خاصة لـموقع ” صدى البلد:” ساديو ماني سيعود إلى تدريبات ليفربول خلال 10 أيام، ويتم عمل فحوصات كورونا للاعبين طوال الوقت”



وتابع:” محمد صلاح بحالة جيدة، وشارك في تدريبات ليفربول، أمس، الجمعة”



والجدير بالذكر، أن الحساب الرسمي للبريمرليج، اختار أمس، الجمعة، هدف محمد صلاح الثاني في ليدز يونايتد في الجولة الأولى بـ الدوري الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين، والذي جاء من قذيفة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية الضيقة لحارس مرمى ليدز يونايتد.

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المصدر : ملاعب



