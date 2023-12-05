بعد إصابته.. إشارة بونو تطمئن جماهير الهلال

الوكيل الإخباري - طمأن المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، جماهير فريقه بعد تعرضه للإصابة في مباراة نساجي الإيراني بدوري أبطال آسيا.



واضطر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، لاستبدال بونو بين شوطي المباراة للإصابة، حيث أشرك حبيب الوطيان بدلًا منه.



وأثار بونو قلق الجماهير خصوصًا أن الحارس الثاني محمد العويس مصاب هو الآخر، ما أبعده عن مباراة .



لكن بونو طمأن الجميع، فعندما سئل من الصحفيين لحظة خروجه من الاستاد عن إصابته، اكتفى بإشارة مفادها أنه بخير.



من جانبها، أشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن بونو عانى من إجهاد عضلي، وأن تغييره جاء فقط لإراحة اللاعب، وعدم المخاطرة به.



وتغلب الهلال على نساجي بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الإثنين في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.



وتأهل الهلال إلى الأدوار الإقصائية في صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، وهي حصيلة قياسية للزعيم.

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