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الأحد، 08-11-2020 12:10 م

بعد إصابته بكورونا.. زيدان يستقر على بديل هازارد أمام فالنسيا

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الأحد، عن استقرار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد على بديل إيدن هازارد، في مباراة اليوم أمام فالنسيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة مي بطولة الدوري الإسباني "الليجا".
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وأعلن نادي ريال مدريد أمس السبت، عن إصابة الثنائي هازارد وكاسيميرو، كانت نتائج تحليل العينة الخاصة بهم إيجابية، وبالتالي التأكد رسميا من غيابهم عن لقاء فالنسيا.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأحد، أن غياب "هازارد" يفتح الباب أمام اللاعب فينيسيوس، لعودته للتشكسلة الأساسية للفريق.

وتابعت الصحيفة: أن "فينيسيوس" يعتبر هو اللاعب المرشح للعب ضد فالنسيا بشكل قوي.


وأضافت: أن في السابق زيدان كان قد لعب بـ"يوفيتش" وإيسكو، والكثير من لاعبي الوسط أو رودريغو.

وواصل اتقرير: أن فينيسيوس، بقى هو الرهان الأكثر منطقية، للحفاظ على نظام اللعب الذي وجد فيه زيدان ردة فعل جيدة من الفريق في المباريات الأخيرة.

المصدر : ملاعب

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