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الخميس، 30-09-2021 02:50 م

بعد الإصابة القاسية ،، حبيبة عقل تستعد للعودة للملاعب

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
تواصل لاعبة المنتخب الوطني للشابات ونادي القادسية لكرة القدم، حبيبة عقل، تحضيراتها للعودة للملاعب بعد انقطاع طويل وذلك إثر تعرضها لإصابة قاسية في تدريبات المنتخب قبل شهور .اضافة اعلان


 

وأكدت حبيبة في تصريح خاص لموقع ملاعب أنها دخلت مرحلة التدريبات الجماعية منذ فترة، بعد أن انهت جميع مراحل التأهيل البدني، على أن تبدأ خوض المباريات في الفترة القادمة .

وعانت اللاعبة من قطع بالرباط الصليبي الأمامي، مما استدعى خضوعها لعملية جراحية، وغابت إثرها لمدة 8 شهور خضعت خلالها للتأهيل البدني رفقة المعالج الطبيعي شادي العاصي.

 




 

 


 

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