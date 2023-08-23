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الأربعاء، 23-08-2023 06:40 م

بعد بونو ومحرز.. نجم عربي ثالث في طريقه للدوري السعودي

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الوكيل الاخباري- كشفت صحيفة "ليكيب"، أن المغربي عز الدين أوناحي المحترف في صفوف نادي مارسليا، قد يصبح ثالث نجم عربي بارز ينتقل للدوري السعودي هذا الصيف، بعد مواطنه ياسين بونو، والجزائري رياض محرز.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن أوناحي توصل بعرضين من الهلال والأهلي للانتقال للعب في الدوري السعودي بدءا من هذا الصيف.

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وأوضحت أن أوناحي قد يغادر مارسيليا إذا اقتنع قادة الفريق الفرنسي بأحد العروض المقدمة من الفريقين السعوديين.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الهلال والأهلي على استعداد لدفع مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو مقابل التعاقد مع أوناحي، في وقت يعاني فيه مارسيليا ماديا لعدم تأهله للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفي حال انتقال صاحب الـ23 عاما للدوري السعودي، فسينضم إلى بونو المنتقل للهلال، ومحرز المنضم للأهلي، ونجوم آخرين على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يدافع عن ألوان النصر منذ يناير الماضي، والفرنسي كريم بنزيما المنضم هذا الصيف لاتحاد جدة.

 




 

 


 

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