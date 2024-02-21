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الأربعاء، 21-02-2024 02:47 م

بعد حادثة الطعن في ألمانيا.. وفاة لاعب أوكراني ثان

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الوكيل الإخباري - توفي لاعب كرة السلة الأوكراني أرتيم كوزاشينكو والذي كان يلعب لصالح فريق "عمالقة دوسلدورف"، في أحد مستشفيات ألمانيا بعد تعرضه لهجوم في مدينة أوبرهاوزن الألمانية.

وتوفي كوزاشينكو البالغ 18 عاما، متأثرا بجراحه، بحسب الموقع الرسمي للفريق.

وبات كوزاشينكو الضحية الثانية لهجوم قامت به مجموعة من المراهقين في 10 فبراير الجاري، إذ توفي الأوكراني فلاديمير إرماكوف والبالغ 17 عاما، على الفور، فيما تم نقل كوزاشينكو إلى العناية المركزة، لكن لسوء الحظ، تدهورت حالته بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يتمكن الأطباء من فعل من أجله.

ونعى النادي اللاعبين في بيان قال فيه:"بعد الهجوم المأساوي الذي وقع في أوبرهاوزن والذي أودى بحياة اثنين من لاعبي فريق جاينتس دوسلدورف، خلال هذه الأوقات الصعبة، الفريق ملتزم بتوفير الوحدة والدعم. أرتيم وفلاديمير، ستبقيان إلى الأبد في قلوبنا، ارقدا بسلام".

وفي ليلة 12 فبراير، اعتقلت الشرطة مراهقا ألمانيا يبلغ من العمر 15 عاما من أصل تركي وتلميذ يبلغ من العمر 14 عاما من أصل يوناني للاشتباه في قيامهما بالاعتداء.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فقد تمت مقاضاة المراهق الأول سابقا بتهم الاعتداءات والسطو.

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