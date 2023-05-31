بعد ضربه بوحشية.. لاعب يموت دماغيا خلال مباراة كرة قدم

الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الألمانية، الاثنين، توقيف مراهق من ناد فرنسي لكرة القدم في أعقاب مشاجرة بعد مباراة أصيب خلالها لاعب برلين البالغ 15 عاما بجروح خطيرة تهدد حياته.



وحدثت الواقعة خلال بطولة أقيمت في ألمانيا ضمت 16 فريقا معظمهم من أوروبا.



وقام لاعب كرة القدم البالغ 16 عاما بلكم وحشي لأحد لاعبي الفريق المنافس، وهو لاعب من برلين يبلغ 15 عاما، وأصابه في رأسه وحنجرته.





وقالت الشرطة الألمانية في بيان لها إن الضحية "سقط على الأرض مما اضطر إلى نقله للعناية المركزة".



وتابع البيان: "نقلت خدمات الطوارئ الشاب على الفور إلى أقرب مستشفى حيث تبين أنه يعاني من إصابات دماغية تهدد حياته".



وقالت الشرطة: "ألقي القبض على الشاب البالغ 16 عاما ومثل في اليوم التالي أمام قاض أمر بحبسه على ذمة المحاكمة".



وقال النادي الفرنسي إنه "أصيب بصدمة شديدة من هذه المأساة ويقدم خالص دعمه للاعب الشاب وعائلته وأحبائه".



من ناحية أخرى، لم يتم الكشف عن هوية أو جنسية اللاعب المتهم الذي يلعب ضمن برنامج FC Metz Performance، ورفض منظمو البطولة الإفصاح عن القضية، واكتفوا بالتعبير أنهم "منزعجون بشدة من الأحداث".

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