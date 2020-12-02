الأربعاء 02-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

ثلاثينية بين لقمة عيش أبنائها وتراكم الأعباء المادية

الخيطان ينعى وزير النقل الأسبق الطراونة

الصحة العالمية: توفير لقاحات كورونا في هذا الموعد

إندونيسيا: 118 وفاة و5533 إصابة بكورونا

ارتفاع اسعار الذهب محليا

توصية للحكومة بتأجيل أقساط قروض

مصدر طبي يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم

اعلان صادر عن وزارة الصحة

الحكومة تتابع وفاة سيدة اردنية في حادث اليم بالكويت

الأربعاء، 02-12-2020 03:39 م

بعد ضياع الكأس.. موقف مفاجىء من النصر يحسم مصير فيتوريا

5e713a36461a6


الوكيل الإخباري _  كشفت تقارير صحفية، امس الثلاثاء، عن حسم إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، موقفها بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، بعد ضياع لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “مكة” السعودية، فإن إدارة نادي النصر قد عقدت اجتماعاً مع فيتوريا، بعد الهزيمة من الهلال، موضحةً أن مسؤولي “العالمي” قرروا تجديد الثقة في المدرب البرتغالي.


وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن إدارة النصر فضلت الإبقاء على فيتوريا وتجديد الثقة به حتى نهاية الدور الأول من الدوري السعودي.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن إدارة النصر ستقوم بتقييم عمل فيتوريا مع الفريق حتى نهاية الدوري الأول، ومن ثم اتخاذ قرارها بشأن مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل.

وسقط فريق النصر في فخ الهزيمة بثنائية مقابل هدف أمام الهلال، السبت الماضي، في نهائي بطولة كأس الملك، مما أثار غضب جماهير “العالمي” وتعالت أصواتهم لرحيل فيتوريا.

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

124-154223-sergio-ramos-34years_700x400

كارثة .. ريال مدريد بدون راموس في دوري الأبطال

برشلونة4444

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد فرينكفاروزي

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

927846

تغريدة غامضة من ديباي.. هل اقترب من الانتقال إلى برشلونة؟

EoDizFjW8AERmAL

مفاجأة في هدف الهلال الأول بالنصر.. ليس صدفة

أخبار متعلقة
EoDizFjW8AERmAL

مفاجأة في هدف الهلال الأول بالنصر.. ليس صدفة

76587-175

قرار حاسم من إدارة النصر بشأن رحيل فيتوريا

imagick

رسالة عنيفة إلى إدارة السويكت بعد كارثة الهلال !

1120202810713788378910

النصر يتوعد الهلال بـ قرار رسمي خطير

182d7638-2ffe-4c88-b675-e69ca5c8e606_16x9_1200x676

النصر يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة الهلال

D1A006A526474

ديربي النار بين الهلال والنصر بسبب بديل فيتوريا