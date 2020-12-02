بعد ضياع الكأس.. موقف مفاجىء من النصر يحسم مصير فيتوريا

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، امس الثلاثاء، عن حسم إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، موقفها بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، بعد ضياع لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.



ووفقاً لما أوردته صحيفة “مكة” السعودية، فإن إدارة نادي النصر قد عقدت اجتماعاً مع فيتوريا، بعد الهزيمة من الهلال، موضحةً أن مسؤولي “العالمي” قرروا تجديد الثقة في المدرب البرتغالي.





وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن إدارة النصر فضلت الإبقاء على فيتوريا وتجديد الثقة به حتى نهاية الدور الأول من الدوري السعودي.



وأكدت الصحيفة السعودية، أن إدارة النصر ستقوم بتقييم عمل فيتوريا مع الفريق حتى نهاية الدوري الأول، ومن ثم اتخاذ قرارها بشأن مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل.



وسقط فريق النصر في فخ الهزيمة بثنائية مقابل هدف أمام الهلال، السبت الماضي، في نهائي بطولة كأس الملك، مما أثار غضب جماهير “العالمي” وتعالت أصواتهم لرحيل فيتوريا.





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المصدر : ملاعب



