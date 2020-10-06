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الثلاثاء، 06-10-2020 09:10 ص

بعد عناقه لمصاب كورونا.. ظهور نتيجة فحص مارادونا

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الوكيل الإخباري- جاءت نتيجة فحص الكورونا لأسطورة كرة القدم دييغو مارادونا سلبية، لتتبدد بذلك المخاوف حول إصابته بفيروس كورونا بعد أن عانق زميلا اكتشف لاحقا إصابته بالفيروس، وفق ما ذكر مارادونا.


وخضع الرجل الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986 للاختبار بعد مخالطته يوم الجمعة الماضي لفاكوندو كونتين وهو لاعب تأكد إصابته بالفيروس بعد أقل من يوم واحد.

وقال ماتياس مورلا محامي مارادونا على تويتر "نتيجة الفحص الذي خضع له دييغو مارادونا جاءت سلبية لكوفيد-19. أشكر كل الأرجنتينيين على اهتمامهم. حافظوا على سلامتكم لأن الفيروس ما زال موجودا بيننا".

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ويدرب مارادونا حاليا خيمناسيا ئي إيسجريما، وهو ناد ينافس في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني ويتخذ من مدينة لابلاتا مقرا له.
وواجه مارادونا البالغ من العمر 59 عاما سلسلة من المتاعب الصحية في السنوات الأخيرة وما زال يعاني من زيادة الوزن.



 




 

 


 

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