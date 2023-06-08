بعد فشل صفقة ميسي.. تشافي: رئيس برشلونة لا يكذب

الوكيل الإخباري - تحدث تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، عن أمور عديدة تخص مستقبل الفريق، بعد فشل صفقة استعادة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.



وصرح تشافي في مقابلة مع قناة "موفيستار": "لا أتفق مع ما يقال إن الجزء الثاني لأي قصة لا يكون جيدا، فهو (ميسي) لاعب عظيم، وإذا عاد كنت سأساعده على مغادرة برشلونة بشكل جيد، إذا أراد ذلك".



وأضاف المدرب الإسباني: "خوان لابورتا رئيس النادي شخص محل ثقة، فهو لم يكذب علي أبدا، وأخبرني بكل التفاصيل، وأشعر بدعمه القوي، فهو قائد المشروع، ويكون حاضرا معي في الأوقات الصعبة".



وكان ميسي قد صرح أمس: "برشلونة قال اقتراحا فقط.. لكنه لم يقدم عرضا رسميا مكتوبا وموقعا، أنا متأكد من أن هناك أشخاصا في النادي لا يريدون عودتي لبرشلونة، معتبرين أن ذلك سيكون سلبيا للنادي".



لكن برشلونة كذب تصريحات البرغوث، في بيان رسمي، قائلا: "في يوم الإثنين الموافق 5 يونيو/حزيران الجاري، أبلغ خورخي ميسي، والد اللاعب وممثله، رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، بأن نجله قرر الانضمام إلى إنتر ميامي، رغم أننا قدمنا عرضا له".



أكثر من مجرد مدرب



وأشار تشافي: "منذ الفوز بالدوري الإسباني، ينظر إلي الناس على أنني أكثر من مجرد مدرب. يرونني البطل، ألاحظ هذا في المؤتمرات الصحفية أيضًا".



وتابع: "المقارنات جيدة. أتفهم عندما يقارنني الناس بجوارديولا، أفضل مدرب في آخر 25 عامًا، ولكنها مقارنة تضعني تحت الضغط".



وأبدى تشافي هيرنانديز ثقة كبيرة في قدرات فريقه، قائلا: "لدينا فريق بإمكانه المنافسة بشكل جيد في دوري الأبطال، ومحاولة الفوز باللقب، لقد قلت للاعبين أنه لم يعد مقبولا أن نلعب في الدوري الأوروبي مرة أخرى".



واصل "أنا آسف، لكن برشلونة لم يوجد ليلعب في الدوري الأوروبي، فهو أمر لا يحفز اللاعبين أو الجماهير، يجب أن نلعب في دوري الأبطال، وننافس عليها بكل حماس".



وبشأن احتياجاته في سوق الانتقالات الصيفية، كشف تشافي: "أحتاج للاعب وسط مكان بوسكيتس، لقد شكل رحيله صداعا لي، كما نريد أيضا التعاقد مع صانع ألعاب، ومن الواضح أن الفريق لا يضم ظهيرا أيمن، ولكن يجب أن نراعي ميزانية النادي، كما أن كوندي أدى بشكل جيد في هذا الدور، رغم أننا لم نتعاقد معه ليكون ظهيرا أيمن".



نقطة ضعفه



وأشاد بعدد من لاعبيه، قائلا: "بيدري هو أحد نقاط ضعفي، فهو يلعب في نفس مركزي ويؤدي بشكل جيد، ولكنه يحتاج للمس الكرة بمعدل أكبر، فهو يشبه إنييستا أكثر ما يشبهني، كما أنه أسرع مني".



وتابع مدرب البارسا: "عندما يستحوذ بعض اللاعبين على الكرة، يرتفع معدل نبضات قلبي، وتنخفض كلما لمس بيدري الكرة، فهو يجعلني أشعر بارتياح".



وأردف: "عثمان ديمبلي أحيانا يكون 10/2 وأحيانا 10/10، أسعى ليكون في قمة مستواه بأكبر عدد ممكن من المباريات، لديه إمكانيات هائلة، وانطلاقاته أشبه برصاصة مسدس".



أما بشأن اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج، فقال تشافي: "إنه أكثر لاعب يخلق الفوضى في صفوف المنافسين، وإمكانياته مذهلة، وجدنا التوظيف المثالي له، يحتاج لتحسين لمسته الأخيرة، وأن يكون أكثر شجاعة".



وأشار: "روبرت ليفاندوفسكي نجم عالمي، وأدى دورا قياديا مميزا طوال الموسم، أما أراوخو، فإنه سيكون قائدا لفريق برشلونة عاجلا أم آجلا، فهو قائد بالفطرة، والصفات القيادية تجري في عروقه، وأخبرته بأنه سيكون قائد الفريق الأول".



كما أثنى مدرب برشلونة أيضا على لاعب الوسط الواعد، جافي، قائلا: "إنه شرس وحماسي ومقاتل، أحيانا يصيبني بالقشعريرة بسبب طريقته في الضغط".



واصل: "عندما يتم انتقاد لاعبي فريقي، أذكرهم أن الناس كانوا يطلقون عليّ في وقت ما (سرطان برشلونة)، أعتقد أن 3 أو 4 لاعبين فقط في الفريق الحالي لا يتلقون انتقادات".



وختم تشافي تصريحاته: "قلت للاعبين أيضا أنني أمضيت 25 عاما في برشلونة، ولم أشاهد أبدا أي شخص يشتري ذمة الحكام، لذا فإن قضية نيجريرا في النهاية ستنتهي إلى لا شيء".

اضافة اعلان

ملاعب