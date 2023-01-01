بعد قدوم رونالدو.. من هو كبير الرياض الهلال أم النصر؟

الوكيل الإخباري - صراع كبير على لقب «كبير الرياض»، بين جماهير نادي الهلال ومنافسه نادي النصر، وكل جماهير من الطرفين تحاول أن تطلق علي ناديه الألقاب، الزعيم والعالمي تاريخ كبير من البطولات، لكن من هو الفريق الفائز بألقاب عديدة، ومن هو النادي الأكثر بطولات، ومن يستحق لقب «الكبير».



الهلال والنصر فريقان كبيران، والأرقام تؤكد أن صاحب الرداء الأزرق هو الأكثر بطولات، فالزعيم هو كبير آسيا.



ولكن بعد قدوم الدون كريستيانو رونالدو لنادي النصر هل يستطيع أن يجعل النصر العالمي كبيراً للرياض؟



جماهير النصر تعول على رونالدو أن يصبح النصر فريق لا يقهر وأن يتوج بكل الالقاب المحلية والنظر مستقبلا بالبطولة الاسيوية وكأس العالم للأندية حيث يعتبر النصر أول نادٍ آسيوي يصل لكأس العالم للاندية، وأول نادٍ يحصل على جائزة اللعب النظيف في البطولة ذاتها، كما أنه أول نادٍ يسمى باسم النصر في الوطن العربي، وأول نادٍ سعودي يحصل على لقب الدوري 7 مرات متتالية، وأول فريق في السعودية يتوّج بلقب كأس الاتحاد، وصاحب أكبر نتيجة في تاريخ مسابقات الكرة السعودية بعد فوزه على النجمة 18/صفر في كأس الملك، وأول نادٍ يحقق أحد نجومه لقب هداف الدوري 6 مرات وهو كبير الهدافين ماجد عبدالله.

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