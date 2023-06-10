السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

مصر تحصل على تمويل بـ 700 مليون دولار لشراء الحبوب

السعودية تشهد أكبر مهرجان لسباق الإبل على الإطلاق

الذهب تحت رحمة الفيدرالي والتضخم هل يرتفع أم ينهار؟

شاب ينهي حياته بإطلاق الرصاص على نفسه في عمان

الأمن العام ينعى اللواء الركن المتقاعد سلمان محمد مفلح المعايطة

الزراعة توضح حول ما يشاع عن إغراق السوق بالفواكه والخضار المستوردة

البلقاء التطبيقية تنعى الطالب اسامة الموني

المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي الثلاثاء

خيرسون: منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا انخفض بنسبة 3 أمتار خلال يوم

"الغذاء والدواء" تعلن توصيات مؤتمر الدواء الدولي الثالث

السبت، 10-06-2023 04:14 م

بعد قدوم ميسي.. حقبة جديدة تنتظر الدوري الأميركي

620231016445528732485


الوكيل الإخباري - لا شك أن الدوري الأميركي سيشهد حقبة جديدة مع قدوم أفضل لاعب في كرة القدم، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتظر أن يوقع لفريق إنتر ميامي خلال الأيام المقبلة.

وبعد إعلان مغادرته باريس سان جرمان الفرنسي، أعلن "ليو" أنه قرر الانتقال إلى الفريق المملوك لأسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، رافضا بذلك "العرض الضخم"، الذي قدمه له الهلال السعودي.

وذكرت تقارير إعلامية أنه بمجرد صدور "الإعلان الكبير"، تحول ميسي إلى "رمز رياضي" في الولايات المتحدة، خاصة وأن الدوري الأميركي "MLS" يعد بطولة مغمورة لا تخطف الكثير من الأنظار في العالم.

ولسنوات، سعى إنتر ميامي إلى بناء فريق يستحق جذب النجم "ليو". وكان زميل ميسي في المنتخب الأرجنتيني، غونزالو هيغواين، أحد أهم التعاقدات الأولية لفريق بيكهام، والذي تحدث بشكل لطيف عن تجربته في النادي مع اقترابه من الاعتزال.

كما أشار موقع "غول" الرياضي الشهير إلى أن ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، مغرم بفلوريدا وغالبا ما كان يقضي إجازاته فيها، كما أن وجود بيكهام ساعد النجم السابق لباريس سان جرمان على اتخاذ قراره النهائي.

 

الدوري الأميركي.. حقبة جديدة

المؤكد أن قرار ميسي لا يهم إنتر ميامي وحده، بل الكرة الأميركية بأكملها، التي ستشهد حقبة جديدة وتوهجا لم تعرفه من قبل.

فريق بيكهام يكسب ميسي.. والاتحاد يرحب بالبنز بحفاوة

وأوضح "غول" أن قدوم ميسي إلى الدوري الأميركي سيحفز نجوما آخرين على اتخاذ الخطوة نفسها، مما سيعزز التنافسية بين أندية "MLS".

وأضاف أن "ميسي سيجلب أيضا عددا لا يحصى من المتابعين والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم".

إلى جانب كل هذا، ستساهم صفقة ميسي في تخليص الدوري الأميركي من لقب "دوري المتقاعدين"، على اعتبار أن لاعبين شباب سيسعون للانتقال إلى أميركا لمجاورة ميسي أو على الأقل مواجهته.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202310155739670471776

المنتخب الأردني للسيدات يتراجع 4 مراكز بتصنيف الفيفا

6202310143053644684720 (1)

أليجري يدير ظهره لأموال الدوري السعودي

620231014226311118766 (1)

برشلونة ينتظر نبأ سارا عقب نهائي دوري الأبطال

620231013296890470830

أمرابط يضع بايرن ميونخ خيارا ثالثا

6202310131938805618114

بالصور.. ميسي يحظى باستقبال الأبطال في بكين

6202310122757441790000 (1)

إصرار ماني يؤجل لحاقه بنجوم الدوري السعودي

أخبار متعلقة
620231091527119490858

رد فعل.. ميسي يضحك على وضع إنتر ميامي!

62023810220576062067

مطالب سعودية بمعاقبة ميسي وسحب أحد ألقابه

6202359239265482348

حسابات باريس سان جيرمان تنزف بسبب ميسي!

5202315101822847135270

بعد فوزه ناديه بالدوري.. رئيس برشلونة يوجه نداء بشان ميسي

5202314111425547033536

مبابي رفض ميسي من أجل نجم برشلونة

520231491750447204291

رونالدو يكشف طريقة الحصول على قميصه مع توقيعه (فيديو)