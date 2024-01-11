الخميس 11-01-2024
الوكيل الاخباري
 

حبس شخص 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار اصطاد 9 حيوانات نادرة

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

7 مليارات دينار حجم التداول العقاري في المملكة خلال العام الماضي

أميركا : الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة

سرايا القدس تقصف بالهاون تجمعا لجنود الاحتلال

الأرصاد: الهطولات المطرية الغزيرة ستستمر 5 أيام في المملكة

جنوب افريقيا : اسرائيل يتمت أعداد كبيرة من الأطفال في غزة

متى تبدأ أول ليلة في رجب؟.. وموعد بدء رمضان 2024

المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 37% من المعدل السنوي طويل الأمد

جنوب افريقيا : 4 أفعال تكشف جرائم اسرائيل وتدينها

عاجل

جنوب افريقيا : اسرائيل يتمت أعداد كبيرة من الأطفال في غزة

الخميس، 11-01-2024 02:29 م

بعد كيميتش.. باريس يستهدف نجما آخر من بايرن ميونخ

12024119512740804438


الوكيل الإخباري - يضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عينه على أكثر من نجم بصفوف بايرن ميونخ تمهيدا لتعزيز صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن إدارة بي إس جي تستهدف التعاقد مع دايوت أوباميكانو مدافع الفريق البافاري.

وأضافت أن مسؤولي النادي الباريسي بدأوا بالفعل محاولات جس نبض أوباميكانو خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت أن فرص تعاقد باريس سان جيرمان مع أوباميكانو تبدو صعبة للغاية لأن النادي البافاري لن يسمح برحيله في يناير/كانون الثاني الجاري.

وكانت تقارير صحفية كشفت في الفترة الأخيرة عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان بضم جوشوا كيميتش نجم وسط بايرن ميونخ.

ورجحت هذه التقارير أن كيميتش سيرحل عن بايرن ميونخ في الصيف المقبل ولن يجدد تعاقده الذي سينتهي في صيف 2025.

وارتبط النجم الألماني الدولي أيضا بأكثر من ناد آخر مثل برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120241194517541042655

أتالانتا يقهر ميلان في عقر داره ويصعد لنصف نهائي كأس إيطاليا

120241192746275858085

ريال مدريد يتخطى أتلتيكو ويبلغ نهائي السوبر الإسباني

120241192343783462633

آرسنال يقدم عرضا لمهاجم ريال مدريد السابق

120241191447435074722

الاتحاد البرازيلي يكشف هوية المدرب الجديد للمنتخب

12024119113617277905

الكشف عن خدعة الخليفي للهروب من الشرطة الفرنسية

1202410153142535482391

صلاح وأمم أفريقيا.. هل ستكون الثالثة ثابتة؟

أخبار متعلقة
120242145247639740174

برشلونة مهدد بخسارة صفقة جديدة

1220232884436160586898

مانشستر سيتي يهزم إيفرتون ويرتقي للمركز الرابع

12202327162658298053782

2023.. عام اختفاء نيمار جونيور

1220232712823762715915

بواتينج يعلن موقفه من العودة لمنتخب ألمانيا

1220232793025557859308

الاتحاد الدولي ينصف نجم مانشستر سيتي أمام ميسي ومبابي في نهاية عام 2023

1220232393025207407852

الغارديان تكشف قائمة أفضل 100 لاعب لعام 2023 - أسماء