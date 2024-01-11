بعد كيميتش.. باريس يستهدف نجما آخر من بايرن ميونخ

الوكيل الإخباري - يضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عينه على أكثر من نجم بصفوف بايرن ميونخ تمهيدا لتعزيز صفوفه خلال الفترة المقبلة.



وكشفت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن إدارة بي إس جي تستهدف التعاقد مع دايوت أوباميكانو مدافع الفريق البافاري.



وأضافت أن مسؤولي النادي الباريسي بدأوا بالفعل محاولات جس نبض أوباميكانو خلال الأيام القليلة الماضية.



وأكدت أن فرص تعاقد باريس سان جيرمان مع أوباميكانو تبدو صعبة للغاية لأن النادي البافاري لن يسمح برحيله في يناير/كانون الثاني الجاري.



وكانت تقارير صحفية كشفت في الفترة الأخيرة عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان بضم جوشوا كيميتش نجم وسط بايرن ميونخ.



ورجحت هذه التقارير أن كيميتش سيرحل عن بايرن ميونخ في الصيف المقبل ولن يجدد تعاقده الذي سينتهي في صيف 2025.



وارتبط النجم الألماني الدولي أيضا بأكثر من ناد آخر مثل برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

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