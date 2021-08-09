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الإثنين، 09-08-2021 03:39 م

بعد نهاية الجولة الأولى من مرحلة الإياب ،، 5 أرقام هامة

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
اختتمت منافسات الجولة الأولى من مرحلة الإياب من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه .اضافة اعلان



في هذه المادة نقدم لكم أهم الأرقام والإحصائيات بعدانتهاء الجولة :

1/ المربع الذهبي :

يتصدر فريق الوحدات الترتيب بـ "29" نقطة، والسلط بالوصافة بـ "26" نقطة، الرمثا ثالثا بـ "24" نقطة والفيصلي بـ "23" نقطة.


2/ الانتصارات : 

حققت فريق الوحدات الفوز بـ "9" مناسبات، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.


2/ تعادلات : 
شباب الأردن أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "6" مناسبات، بينما لم يتعادل فريق  البقعة أبدا . 

3/ الهزائم :
فريق السلط لم يخسر أبدا، فيما خسر فريق البقعة جميع المباريات التي خاضها وعددها "12".


4/ السجل التهديفي :

شهدت منافسات الدوري تسجيل "180" هدفا حتى الآن، وكان فريق الوحدات الأكثر تسجيلا بـ "27" هدف لكل منهما، فيما لم يسجل البقعة إلا "5" أهداف.
 

5/ أقوى دفاع : 
لم تتلق شباك فريق الوحدات إلا "6" أهداف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "32" هدف، ومعان بـ "21" أهداف. 


 




 

 


 

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