بغياب بوكا جونيورز.. نتائج قرعة كوبا ليبرتادوريس 2024

الوكيل الإخباري - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس التي أقيمت فجر اليوم في مدينة لوكي الباراغويانية عن وقوع ريفربليت عملاق الأرجنتين بالمجموعة الثامنة.



وإلى جانب ريفربليت الأرجنتيني، ضمت المجموعة الثامنة كل من ليبرتاد الباراغوياني، ناسيونال الأوروغوياني وديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي.



وتعد كوبا ليبرتادوريس البطولة الأغلى والأعرق في أمريكا اللاتينية، نظرا لما تشهده من منافسات نارية دوما بين أعرق الأندية البرازيلية والأرجنتينية وغيرهم.



ويغيب العملاق صاحب الشعبية الجارفة، نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، وغريم ريفربليت التقليدي، عن قائمة الأندية المتأهلة إلى دور مجموعات كوبا ليبرتادوريس 2024.



ويلعب البوكا في بطولة كوبا سود أمريكانا المسابقة الثانية من حيث الأهمية بعد ليبرتادوريس في قارة أمريكا الجنوبية، بالمجموعة الرابعة التي تضم فورتاليزا البرازيلي وناسيونال بوتوسي البوليفي وسبورتيفو ترينيدينس الباراغوياني.

اضافة اعلان



وسيقام نهائي كوبا ليبرتادوريس في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين من مباراة واحدة، وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، إن نهائي البطولة سيقام في 30 نوفمبر المقبل.



وأشار رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" أليخاندرو دومينجيز، إلى أن بطل هذا العام سيحصل على 23 مليون دولار أمريكي، وهذا المبلغ المالي مستقل عما يجمعه الفريق أثناء تقدمه في المسابقة القارة، وفق لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

نتائج قرعة كوبا ليبرتادوريس 2024:



المجموعة الأولى: فلومينينسي- سيرو بورتينو- أليانزا ليما- كولو كولو.

المجموعة الثانية: ساو باولو- نادي برشلونة الإكوادوري- تاليريس كوردوبا- كوبريسال.

المجموعة الثالثة: غريميو- إستوديانتيس دي لا بلاتا- ذي سترونجيست ديبورتيفو- هوتشيباتو.

المجموعة الرابعة: إل دي يو كيتو- جونيور دي بارانكويلا- يونيفرسيتاريو- بوتافوغو.

المجموعة الخامسة: فلامنغو- نادي بوليفار- ميلوناريوس- بالستينو.

المجموعة السادسة: بالميراس- إنديبندينتي ديل فالي- سان لورينزو ليفربول- مونتيفيديو.

المجموعة السابعة: بينارول أوروغواي- أتلتيكو مينيرو- روزاريو سنترال- كاراكاس.

المجموعة الثامنة: ريفر بليت- ليبرتاد ديبورتيفو- تاشيرا ناسيونال- مونتيفيديو.

ملاعب