بنزيما وجريزمان على رأس التشكيل المتوقع لديربي مدريد

الوكيل الإخباري - يستضيف ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني.



وشهدت قائمة الميرينجي لمباراة اليوم عودة الفرنسي أوريلين تشواميني بعد تعافيه، بينما يغيب رودريجو ودافيد ألابا وفيرلاند ميندي للإصابة.



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يتوقع أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيل التالي:



ريال مدريد



حراسة المرمى: كورتوا.



الدفاع: ناتشو - روديجر - ميليتاو - كارفاخال.



الوسط: كروس - كامافينجا - فالفيردي.



الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو.



أتلتيكو مدريد



حراسة المرمى: أوبلاك.



الدفاع: مولينا - سافيتش - هيرموسو - رينيلدو.



الوسط: باريوس - كوكي - ساؤول - كاراسكو.



الهجوم: يورينتي - جريزمان.



ويحتل الفريق الملكي وصافة جدول ترتيب الليجا ب51 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع، برصيد 41 نقطة.





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