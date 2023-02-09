بنزيما يستعد لمواجهة الهلال بنهائي مونديال الأندية

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد سيحصل على دفعة معنوية قبل مواجهة الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية السبت.



أوضحت الصحيفة أن البرازيلي إيدير ميليتاو والفرنسي كريم بنزيما سيلتحقان بقائمة "الملكي" استعداداً لخوض نهائي المونديال.



وأشارت إلى أن ميليتاو وبنزيما سيسافران إلى الرباط اليوم الخميس، مبينة أن حظوظهما كبيرة في المشاركة بالمباراة.

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وختمت بأن البلجيكي تيبو كورتوا سيبقى في مدريد استعداداً لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، والأمر نفسه بالنسبة إلى الفرنسي فيرلاند ميندي والإسباني لوكاس فاسكيز.

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