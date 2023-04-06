الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

بوتين يدعو لتوسيع النقل بالسكك الحديدية في المناطق الروسية الجديدة

الحكومة : لا احتكار للدجاج في الأسواق

أذربيجان: تحييد مجموعة كانت تخطط للاستيلاء على السلطة في باكو

بعد الإعتداءات على الأقصى.. الأردن يطلب اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي‬

البرهان: السودان يمضي قدما نحو تأسيس عهد جديد

التربية تنشر رابط التقدم لقرعة الحج - رابط

الحكومة تنشر وثائق عطاء إنشاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق - رابط

انخفاض الإسترليني مقابل الدولار

الوشاح رئيساً لجامعة العقبة للتكنولوجيا

سيئول: بيونغ يانغ مستعدة لإجراء تجربة نووية في أي وقت

الخميس، 06-04-2023 02:10 م

بنزيما يضع بصمة غير مسبوقة في تاريخ الكلاسيكو

42023693421421120405


الوكيل الإخباري - قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد، لفوز عريض بنتيجة (4-0) خلال المباراة التي جمعته بالغريم التقليدي برشلونة.

والتقى الفريقان في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل البرسا "سبوتيفاي كامب نو".

وسجل بنزيما ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (50، 58، 81).

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما سجل أول "هاتريك" له في مباريات الكلاسيكو ضد برشلونة، بعد 43 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

وحسم الميرنغي بطاقة التأهل للمباراة النهائية، حيث سيواجه أوساسونا.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم في معقل الملكي "سانتياغو برنابيو".

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
42023615174950561119 (1)

تحديد موعد سحب قرعة بطولة كأس الأردن للكرة الطائرة

42023694226271630204

مواعيد مباريات اليوم الخميس

42023695225400322606

هايكو هيرليتش يستعد لمغادرة القاهرة بعد فشل مفاوضاته مع الزمالك

42023692539916592130 (1)

تشافي: هذه الخسارة مؤلمة لنا

42023692216657172353

انشيلوتي : قدمنا مباراة مثالية امام برشلونة

42023603211314665076

نانت يفوز على ليون ويتأهل لنهائي كأس فرنسا

أخبار متعلقة
420232134640345408210 (1)

نبأ سعيد لتشافي قبل الكلاسيكو

42023214246668643563 (1)

ريال مدريد مهدد بخسارة نجمه في الكلاسيكو

420232103713962746884

برشلونة: المستقبل سيخبرنا عن صفقة ميسي

420231113352646991022

محمد صلاح في مهمة صعبة مع ليفربول أمام مان سيتي بالدوري الإنجليزي

42023195626785047901

برشلونة يؤكد الاتصال بميسي من أجل عودته

3202330101242776091852

برشلونة إلى نصف نهائي أبطال أوروبا للسيدات