بنزيما يضع بصمة غير مسبوقة في تاريخ الكلاسيكو

الوكيل الإخباري - قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد، لفوز عريض بنتيجة (4-0) خلال المباراة التي جمعته بالغريم التقليدي برشلونة.



والتقى الفريقان في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل البرسا "سبوتيفاي كامب نو".



وسجل بنزيما ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (50، 58، 81).



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما سجل أول "هاتريك" له في مباريات الكلاسيكو ضد برشلونة، بعد 43 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.



وحسم الميرنغي بطاقة التأهل للمباراة النهائية، حيث سيواجه أوساسونا.



وخسر ريال مدريد أمام برشلونة بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم في معقل الملكي "سانتياغو برنابيو".

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