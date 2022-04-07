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الخميس، 07-04-2022 11:22 م

بنزيما يواصل التألق ويقود الريال لاكتساح تشيلسي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
حقق ريال مدريد الاسباني فوزا كبيرا على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3/1 بالمواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022، على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن .اضافة اعلان




وجاء الهدف الاول في الدقيقة 21 من ضربة رأسية مذهلة للنجم الفرنسي كريم بنزيما ليفاجئ بها الحارس السنغالي إدواردو ميندي، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 23.


فيما جاء هدف تشيلسي بالدقيقة 39 من عمر الشوط الأول عن طريق كاي هافيرتز . لينتهي الشوط بتأخر أصحاب الأرض بفارق هدف .


 

وفي الشوط الثاني حسم كريم بنزيما الفوز للريال بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 46 مستغلا خطئا كارثيا لحارس المرمى ميندي، ورغم تماسك تشيلسي إلا أن الفوز بقي للملكي الذي وضع قدما في نصف نهائي البطولة .

 




 

 


 

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