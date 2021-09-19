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الأحد، 19-09-2021 04:58 م

بهاء فيصل يسجل لأول مرة بدوري النجوم ،، وتعادل رفاق البخيت

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

تعادل فريق أم صلال مع فريق الخور بهدف لمثله، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد خليفة لحساب الجولة الثانية من دوري نجوم قطر، في مباراة شهدت مشاركة نجمنا الأردني ياسين البخيت مع أم صلال أساسيا .اضافة اعلان




 
 

وتعرض فريق الشمال والذي يضم بصفوفه نجمنا الأردني بهاء فيصل للخسارة الثانية تواليا ، وجاءت أمام السيلية بنتيجة (3/2)، علما أن فيصل قد سجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة.

 

كما خسر فريق الأهلي والذي يقوده المدير الفني السابق للفيصلي، المونتنيغري نيبوشا، من الغرافة بهدف دون رد .

 

وبهذه النتائج يحل أم صلال بالمركز السابع على سلم الترتيب بنقطتين، فيما يحل الأهلي تاسعا بنقطة واحدة، بينما يتذيل الشمال الترتيب بدون نقاط .

 




 

 


 

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