بونو: لهذا السبب تغلبنا على الأهلي

الوكيل الإخباري - كشف المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، سر فوز فريقه على الأهلي في مباراة الكلاسيكو التي جرت مساء الإثنين بالدوري السعودي للمحترفين.



وحول الهلال تأخره بهدف إلى فوز (2-1) أمام الأهلي في عقر داره "الجوهرة المشعة" بمباراة مؤجلة من الجولة 28.



وقال بونو، في تصريحات لشبكة SSC السعودية عقب المباراة، "لاعبو الهلال تفوقوا على الأهلي في الناحية البدنية بعد الدقيقة 60، وسيطروا على المباراة، وهذا ما قادنا للفوز".



وعن الصعوبات التي واجهت الهلال بعد التأخر اليوم، علق "لاعبو الفريق لديهم خبرات كبيرة، ومروا بهذه المواقف من قبل، وهذا يساعدهم على تخطي مثل هذه اللحظات".



وأضاف المغربي الدولي "تتبقى لنا نقطة واحدة لحسم لقب الدوري، لكننا نلعب كل المباريات بجدية واحترافية من أجل الفوز".



وتابع الحارس الذي خرج بشباك نظيفة 15 مرة هذا الموسم "الهلال قدم عملا كبيرا، وأشكر الجماهير على مساندتهم".



ويكفي الهلال التعادل مع الحزم يوم السبت المقبل في الجولة 31 لحسم اللقب من الناحية الحسابية، رغم تبقي 3 مباريات أخرى.

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