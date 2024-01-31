بيتزي يعلن تشكيل البحرين لمواجهة اليابان

الوكيل الإخباري - أعلن خوان أنطونيو بيتزي، مدرب منتخب البحرين، التشكيل الأساسي الذي يواجه اليابان اليوم الأربعاء في مباراة ثمن نهائي بطولة كأس آسيا والتي تستضيفها دولة قطر.



ويدفع بيتزي في مباراة اليوم بقوته الضاربة بحثًا عن تأهل تاريخي لربع نهائي البطولة القارية.



وجاء تشكيل الأحمر البحريني على النحو التالي:



حارس المرمى: إبراهيم لطف الله.



خط الدفاع: محمد عادل - سيد مهدي باقر - وليد الحيام - محمد عادل.



خط الوسط: محمد الحردان - جاسم الشيخ - محمد مرهون - علي مدن - كميل الأسود.



خط الهجوم: عبد الله يوسف.



وكان منتخب البحرين تأهل لدور الـ16 بعدما خطف صدارة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط، متفوقًا على كوريا الجنوبية الوصيف والأردن صاحب المركز الثالث.

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