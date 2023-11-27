بيتيس يستعيد توازنه بفوز صعب أمام لاس بالماس

الوكيل الإخباري - أضاف ريال بيتيس 3 نقاط مهمة لرصيده بفوزه الصعب على ضيفه لاس بالماس (1-0) الأحد، ضمن الجولة الـ14 بالدوري الإسباني.



يدين الفريق الأندلسي بالفضل في الانتصار الذي تحقق على ملعب بينيتو فيامارين للمهاجم البرازيلي المخضرم ويليان جوزيه الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 19، وهو سادس أهدافه هذا الموسم في الليجا كهداف للفريق.



واستعادت كتيبة المدرب التشيلي مانويل بيليجريني توازنها في المسابقة بعد التعادل في الديربي (1-1) أمام الغريم التقليدي إشبيلية في الجولة الماضية قبل التوقف الدولي، وهو الانتصار الثالث في آخر 5 جولات.



ورفع الفوز رصيد ريال بيتيس إلى 24 نقطة يظل بها في المركز السابع، بفارق الأهداف مؤقتا خلف أتلتيك بيلباو الذي سيحل غدًا الإثنين ضيفا على جيرونا.



أما لاس بالماس فتجرع مرارة الخسارة الثانية في آخر 5 مباريات، السادسة في الموسم، وهي ثاني مباراة على التوالي للفريق القادم من جزر الكناري التي لا يحقق فيها الفوز، بعد التعادل في الجولة السابقة قبل التوقف بهدف في عقر دار أوساسونا.



وتوقف رصيد لاس بالماس عند 18 نقطة في المركز الـ11.

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