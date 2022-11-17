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الخميس، 17-11-2022 12:47 م

بيع كرة هدف مارادونا الشهير بإنجلترا بمبلغ خيالي

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الوكيل الإخباري - بيعت الكرة التي سجل بها النجم الأرجنتيني الشهير دييغو أرماندو مارادونا هدفه في شباك إنكلترا في كأس العالم 1986، مقابل 2 مليون جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن النجم الأرجنتيني مارادونا سجل هدفين لايمكن نسيانهما في تلك المباراة التي أٌقيمت ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة في ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي.

ولمس مارادونا الكرة بيده بشكل مثير للجدل ليسجل الهدف الأول في شباك الحارس بيتر شيلتون، واحتسبه الحكم، قبل أن يسجل هدفا رائعا من مجهود فردي فيما عرف باسم «هدف القرن».
ونجح جاري لينيكر، هداف نسخة 1986، في تسجيل هدف تقليص الفارق، ليصل إلى هدفه السادس في البطولة.

وخرجت إنكلترا من البطولة بخسارتها 1 / 2، فيما واصلت الأرجنتين طريقها إلى النهائي، حيث توجت بالبطولة بعد الفوز على ألمانيا الغربية.

وكان الحكم التونسي علي بن ناصر، والذي تولى مسؤولية المباراة في ملعب «أزتيكا»، يمتلك الكرة التي باعها مزاد جراهام بود اليوم الأربعاء، وكان التقدير الأولي لها يتراوح ما بين 2.5 مليون و3 ملايين جنيه إسترليني.

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