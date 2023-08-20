بيلينجهام يقود الريال لقلب الطاولة على ألميريا

الوكيل الإخباري - قاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد، للفوز على ألميريا بنتيجة (3-1)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.



وتقدم ألميريا عن طريق سيرجيو أريباس في الدقيقة 3، غير أن جود بلينجهام سجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 19.



وفي الدقيقة 60 عاد بلينجهام ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يساهم في الهدف الثالث الذي سجله البرازيلي فينسيوس جونيور بالدقيقة 73.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، فيما يحتل ألميريا المركز العشرين "الأخير" دون رصيد من النقاط.

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