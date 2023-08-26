بيلينغهام يسجل مجددا ويمنح ريال مدريد فوزا جديدا في الدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - واصل الوافد الجديد الإنجليزي جود بيلينغهام تألقه مع ريال مدريد وقاده للفوز على مضيفه سلتا فيغو بهدف نظيف الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل بيلينغهام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 بضربة رأس، وهو الهدف الرابع للدولي الإنجليزي في أول ثلاث مباريات يخوضها في الدوري الإسباني منذ انضمامه للنادي الملكي هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 103 ملايين يورو.



وشهدت المباراة إهدار جناح ريال مدريد، الدولي البرازيلي رودريغو ركلة جزاء في الدقيقة 65، حيث تألق حارس سيلتا فيغو في التصدي لتسديدته.

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ورفع ريال مدريد رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، فيما توقف رصيد سلتا فيغو عند نقطة واحدة في المركز الـ16.

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