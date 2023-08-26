السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة : مشروع جديد في منطقة المقابلين بعمان

دهس 60 رأساً من الأغنام على الطريق الصحراوي

الملك يعزي عائلة برية

الهناندة: 40% من الخدمات الحكومية أصبحت رقمية

اليابانية للتعاون الدولي تستضيف فريق تحديث العقبة الخاصة بطوكيو

الامن : هذه عقوبة مخالفة مضخمات الصوت بالأردن

الخارجية الفلسطينية: تبريرات مكتب نتنياهو لتحريض وعنصرية بن غفير مضللة ومرفوضة

قرار سعودي هام بشأن الاردن اعتباراً من العام الحالي

العسعس: اقتصادنا تجاوز الأزمات العالمية التي ألمت بالاقتصاد العالمي

محافظ البنك المركزي: نعمل على مراجعة نظام التأمين الإلزامي في الأردن

السبت، 26-08-2023 02:17 م

بيلينغهام يسجل مجددا ويمنح ريال مدريد فوزا جديدا في الدوري الإسباني

8202326113531301282531 (1)


الوكيل الإخباري - واصل الوافد الجديد الإنجليزي جود بيلينغهام تألقه مع ريال مدريد وقاده للفوز على مضيفه سلتا فيغو بهدف نظيف الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بيلينغهام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 بضربة رأس، وهو الهدف الرابع للدولي الإنجليزي في أول ثلاث مباريات يخوضها في الدوري الإسباني منذ انضمامه للنادي الملكي هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 103 ملايين يورو.

وشهدت المباراة إهدار جناح ريال مدريد، الدولي البرازيلي رودريغو ركلة جزاء في الدقيقة 65، حيث تألق حارس سيلتا فيغو في التصدي لتسديدته.

اضافة اعلان


ورفع ريال مدريد رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، فيما توقف رصيد سلتا فيغو عند نقطة واحدة في المركز الـ16.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202326105859621497461

والد المحترف التعمري: أداء موسى مفخرة للأردنيين

8202326104213933422004

تحية رونالدو باللغة العربية تشعل مواقع التواصل (فيديو)

820232610343974245582

رونالدو يقود النصر لاكتساح الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

820232610141527240145

وفاة نجم WWE المصارع برايت وايت

820232695440281330722

مغير السرحان يعود بريمونتادا أمام العقبة

820232693749708056134

صقور الأردن يلتقي اليونان بكأس العالم للسلة

أخبار متعلقة
8202314122145141926585

حقيقة عودة راموس لريال مدريد

82023149959317782850

ريال مدريد يتفوق على برشلونة ويونايتد في سباق الملكية الفكرية

820231315516392061240

فاجعة في مدريد.. نجم اخر يلحق بكورتوا

82023139364885757750 (1)

بيلينغهام يضع أولى بصماته ويقود ريال مدريد للفوز على بلباو

82023139121982962065

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة التعاقد مع بديل حارسه كورتوا

8202312154222128391719 (1)

بعد ميسي تركيا.. هل يوجه ريال مدريد صفعة جديدة لبرشلونة؟