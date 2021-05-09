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الأحد، 09-05-2021 06:48 م

تأكيد إقامة مباريات مجموعة النشامى الآسيوية في الكويت

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
تأكدت وبشكل رسمي استضافة الكويت لمباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم قطر "2022"، وكأس أمم اسيا الصين "2023"، والتي تضم المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم.
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وتعهد الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالسماح لمنتخبات المجموعة بإقامة معسكرات تدريبية في البلاد واستثنائها من القيود الصحية المشددة في البلاد وعلى رأسها الحجر الصحي الإحترازي لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، والتي كانت تهدد إمكانية إقامة المنافسات.


وتضم المجموعة الثانية المنتخب الوطني الأردني، والذي يحل بالمركز الثاني بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، وتحل استراليا بالصدارة (12)، ونيبال رابعة (3)، واخيراً تايبيه الصينية دون أي نقطة.

 




 

 


 

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