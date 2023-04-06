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الخميس، 06-04-2023 03:26 م

تحديد موعد سحب قرعة بطولة كأس الأردن للكرة الطائرة

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الوكيل الإخباري - حدد اتحاد الكرة الطائرة، الساعة الرابعة من مساء يوم السبت 29 نيسان الحالي، موعدا لسحب قرعة بطولة كأس الأردن لموسم 2023.

وقال أمين سر الاتحاد الدكتور إسماعيل السراحنة، إن البطولة مخصصة لفرق أندية الدرجة الممتازة وهي (الوحدات، شباب الحسين، العودة، ديرعلا، التعاون، الكرمل، عيرا، المحطة)، وتقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.


وأشار إلى أن البطولة تنطلق يوم الأحد 7 أيار، في الوقت الذي يواصل في الاتحاد إنجاز جميع الترتيبات الإدارية والفنية لإقامة البطولة.

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