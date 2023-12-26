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الثلاثاء، 26-12-2023 04:43 م

تحركات عاجلة من برشلونة لإيقاف وباء بيدري

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 الوكيل الإخباري -  يشعر مسؤولو برشلونة بالحيرة تجاه الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها بيدري، لاعب وسط الفريق الكتالوني، في المواسم الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، تعرض بيدي ل7 إصابات عضلية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، فيما ينهي عام  2023 مصابا.

ويعمل برشلونة على وضع حدا لوباء الإصابات العضلية لدى بيدري في عام 2024.

وأشارت إلى أن بيدري كان مذهلا في موسمه الأول مع برشلونة، حيث لعب 71 مباراة (بما في ذلك مباريات المنتخب)، لكنه خاض 26 لقاء فقط في الموسم الثاني، بسبب التعرض ل3 إصابات عضلية.

وكان الوضع في الموسم الثالث أفضل قليلا، حيث تعرض بيدري لإصابتين، وخاض 41 مباراة.

ويعيش بيدري وضعا صعبا في موسمه الرابع، حيث إنه أصيب مرتين في 4 أشهر وخاض 11 مباراة فقط.

وكشفت أنه ظهرت أنباء (تهدف للخداع) بأن بيدري تعرض لضربة في التدريب لتفسير إصابته الأخيرة، لكن الحقيقة أنها إصابة عضلية أيضا.

وغاب بيدري بسبب الإصابة في المواسم الثلاثة الأخيرة لمدة 384 يوما، ولم يشارك في 69 مباراة، أي 46% من مواجهات برشلونة، متفوقا على عثمان ديمبلي الذي غاب عن 38% فقط.

ويعمل النادي الكتالوني على مراجعة البروتوكولات الطبية الخاصة بعلاج بيدري، كما أن الاتهامات لا تدور حول الأطباء فقط، بل قد يعود سبب الإصابات الكثيرة إلى المدربين البدنيين والفنيين أيضا.

ويجب على المدربين التأكد من أنهم يمنحوا بيدري تدريبات مناسبة له وتتوافق مع احتياجاته.

وذكرت "سبورت" أن الأمر الأخير الذي سيعمل برشلونة على تحليله هو حياة اللاعب، وإذا كان يأخذ قسطا مناسبا من الراحة كما ينبغي، وأنه يتناول الطعام المناسب، ثم يعرفون ماذا يفعل بيدري في وقت فراغه لدراسة كل شيء يتعلق بتكرار الإصابات العضلية.

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